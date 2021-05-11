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أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية: بلينكن دعا في اتصاله بنظيره الإسرائيلي جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات ووقف العنف
Lebanon 24
11-05-2021
|
20:14
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