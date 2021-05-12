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الجيش الإسرائيلي يعلن أن أكثر من ألف صاروخ أطلق من قطاع غزة على اسرائيل

Lebanon 24
12-05-2021 | 01:14
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