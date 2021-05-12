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رئيس رابطة أساتذة ​التعليم الثانوي الرسمي​ ​نزيه جباوي للـ"LBCI": مصرّون على اجراء الامتحانات الرسمية لأنه لا يجوز أن تمرّ سنة ثانية من دون شهادة رسميّة

Lebanon 24
12-05-2021 | 03:16
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