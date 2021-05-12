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أخبار عاجلة
المحكمة الجنائية الدولية تبدي قلقا من "الجرائم" المرتكبة في التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية
Lebanon 24
12-05-2021
|
03:18
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