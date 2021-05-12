جونسون يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "ضبط النفس" ويؤكد ان بريطانيا تشعر بقلق بالغ إزاء سقوط ضحايا من المدنيين وترغب بتهدئة التوتر بشكل عاجل

Lebanon 24