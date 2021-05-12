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الرئيس عون استقبل وزير السياحة رمزي مشرفية ووفد من القطاع السياحي وبحث معهم سبل تشجيع القطاع والإجراءات التي ستتخذ من اجل فصل الصيف

Lebanon 24
12-05-2021 | 05:05
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