الناطق العسكري باسم سـرايا القدس: استطعنا ردّ الصاع صاعين في جوابنا على استمرار العدوان واستهداف الآمنين والمدنيين ومجاهدي المقـاومة إلى جانب اغتيال ثلاثة مجاهـدين من قادة العمل الصاروخي في سـرايا القدس

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