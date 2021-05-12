وزير السياحة رمزي مشرفية بعد لقائه الرئيس عون: لتوصل السياسيين الى حل في اقرب وقت ممكن وتأليف حكومة، ولتشدّد الجميع في التباعد الاجتماعي والمحافظة على السلامة بالنسبة لكورونا

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