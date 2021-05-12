أخبار عاجلة

وكالة أسوشييتد برس: وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده مستعدة لتعزيز العلاقات مع السعودية

Lebanon 24
12-05-2021 | 07:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركية: العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية المهمة على جدول المناقشات مع السعودية
lebanon 24
12/05/2021 17:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأناضول: وزير الخارجية التركي يجري اليوم زيارة إلى الرياض تستمر يومين لبحث العلاقات الثنائية
lebanon 24
12/05/2021 17:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عون عرض مع وزير الخارجية السويسري العلاقات والمساعدات المقدمة من بلاده
lebanon 24
12/05/2021 17:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية
lebanon 24
12/05/2021 17:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:00 | 2021-05-12
09:44 | 2021-05-12
09:36 | 2021-05-12
09:28 | 2021-05-12
09:18 | 2021-05-12
09:16 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website