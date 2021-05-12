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أخبار عاجلة
الحرس الثوري الإيراني: ندعم المقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى
Lebanon 24
12-05-2021
|
07:58
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