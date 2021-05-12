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رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يدعو إلى "وقف التصعيد" بين الإسرائيليين والفلسطينيين

Lebanon 24
12-05-2021 | 08:33
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