أخبار عاجلة

اتصال هاتفي بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون

Lebanon 24
12-05-2021 | 09:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يحدد 12حزيران المقبل موعداً للانتخابات التشريعية
lebanon 24
12/05/2021 19:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العدل الجزائرية: الإفراج عن 59 شخصا من معتقلي الحراك في إطار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون
lebanon 24
12/05/2021 19:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن حل المجلس الشعبي الوطني
lebanon 24
12/05/2021 19:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يتواصلان هاتفيا
lebanon 24
12/05/2021 19:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:48 | 2021-05-12
12:39 | 2021-05-12
12:38 | 2021-05-12
12:34 | 2021-05-12
12:29 | 2021-05-12
12:24 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website