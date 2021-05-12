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المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط: سنواصل دفع مجلس الأمن للتحرك بشأن الوضع في القدس الشرقية بأسرع وقت

Lebanon 24
12-05-2021 | 10:08
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