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وزير خارجية فرنسا: يجب عمل كل ما يلزم لتجنب صراع جديد في الشرق الأوسط

Lebanon 24
12-05-2021 | 10:54
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