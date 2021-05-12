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مسؤول كبير في حماس يقول الحركة مستعدة لوقف عملياتها ضد إسرائيل على أساس الوقف المتبادل

Lebanon 24
12-05-2021 | 11:42
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