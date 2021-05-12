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الملك سلمان يؤكد وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة

Lebanon 24
12-05-2021 | 14:32
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