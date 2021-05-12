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الحكومة السودانية تقرر الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع لمراجعة الوضع الأمني بالبلاد

Lebanon 24
12-05-2021 | 14:38
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