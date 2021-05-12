أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: نقل 35 مصابًا إلى المستشفى في عسقلان جراء سقوط صواريخ من غزة

Lebanon 24
12-05-2021 | 15:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: إحدى الإصابات بأحد المباني في عسقلان ناتجة عن صاروخ تامير المعتمد في القبة الحديدية
lebanon 24
13/05/2021 01:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إجمالي عدد المصابين الإسرائيليين في الهجوم الصاروخي على عسقلان يرتفع إلى 26 (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/05/2021 01:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إلغاء جلسة الكنيست ونقل أعضائه إلى منطقة محمية بعد إطلاق الصواريخ على القدس
lebanon 24
13/05/2021 01:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: مقتل شخص و6 في حالة حرجة بعد سقوط صواريخ من غزة على سديروت
lebanon 24
13/05/2021 01:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:06 | 2021-05-12
17:48 | 2021-05-12
17:32 | 2021-05-12
16:50 | 2021-05-12
16:43 | 2021-05-12
16:34 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website