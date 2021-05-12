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كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على استمرار قصف المنشآت المدنية

Lebanon 24
12-05-2021 | 18:08
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