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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف مقرا للأمن الداخلي التابع لحماس
Lebanon 24
12-05-2021
|
19:37
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