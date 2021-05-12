أخبار عاجلة

المفتي دريان يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد محمد الأمين وسط بيروت

Lebanon 24
12-05-2021 | 23:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المفتي دريان بخطبة عيد الفطر: ما يجري في باحات المسجد الأقصى من قبل العدو الإسرائيلي انتهاك لحقوق الانسان وتعدٍّ على العرب والمسلمين والمسيحيين بالعالم وهو إرهاب منظّم لا يمكن السكوت عنه
lebanon 24
13/05/2021 11:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في الجامع الأموي بدمشق (صورة)
lebanon 24
13/05/2021 11:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان في خطبة عيد الفطر: نوجّه الأنظار إلى نضال الإخوة في القدس وفلسطين من أجل الحرية والكرامة والعيش الآمن من أجل حماية الأقصى والقدس
lebanon 24
13/05/2021 11:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة مجلس الوزراء: برنامج صلاة عيد الفطر في مسجد الامين
lebanon 24
13/05/2021 11:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:08 | 2021-05-13
04:05 | 2021-05-13
02:46 | 2021-05-13
02:40 | 2021-05-13
01:23 | 2021-05-13
00:08 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website