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المفتي دريان في خطبة عيد الفطر: نوجّه الأنظار إلى نضال الإخوة في القدس وفلسطين من أجل الحرية والكرامة والعيش الآمن من أجل حماية الأقصى والقدس
Lebanon 24
12-05-2021
|
23:48
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