المفتي دريان بخطبة عيد الفطر: ما يجري في باحات المسجد الأقصى من قبل العدو الإسرائيلي انتهاك لحقوق الانسان وتعدٍّ على العرب والمسلمين والمسيحيين بالعالم وهو إرهاب منظّم لا يمكن السكوت عنه

Lebanon 24