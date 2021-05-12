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دريان: العاملون في الشأن العام خذلوا المواطنين حين انغمسوا في الفساد وحالوا دون تشكيل حكومة قادرة على وقف الانهيار وإعادة الإعمار

Lebanon 24
12-05-2021 | 23:56
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