دريان: المبادرات الداخلية والخارجية لتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين لم تُثمر حتى الآن والسبب أصبح معروفاً للقاصي والداني وهو الشخصانيّة والأنانية التي تُعمي البصر والبصيرة

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