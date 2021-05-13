دريان: لا يوقف الانهيار والخراب إلا ولادة حكومة تعالج الفساد والاهتراء اللذين لم يشهدهما لبنان على مدى عقود وتقوم بالإصلاحات المطلوبة وأي كلام آخر هو خداع للناس وللبنانيين

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