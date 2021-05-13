دريان: المطلوب التعاون والتضافر من اجل حب الوطن وعلى ابنائه ان يجدّوا ويقفوا وقفة شجاعة ضد كل الاساليب التي تشكل سداً منيعاً في وجه تشكيل الحكومة

Lebanon 24