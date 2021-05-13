أخبار عاجلة

دريان: اقول اعان الله الرئيس المكلف على مهمته الشاقة وكان الله في عون رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي تحمّل ما لم يتحمله غيره

Lebanon 24
13-05-2021 | 00:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بلال عبدالله عبر تويتر: منعا لأي تأويل أو إجتهاد ،فأننا متمسكون وداعمون لموقف الرئيس المكلف بتشكيل حكومة من ثمانية عشرة وزيرا...لأن الأصلاح الجدي المطروح، يتطلب عدم تحكم أي فريق بثلث معطل
lebanon 24
13/05/2021 11:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عطالله للجديد: حكومة تصريف الأعمال تتحمّل مسؤولية الهدر الكبير الحاصل في المواد المدعومة وعدم إيجاد خطة لترشيد الدعم
lebanon 24
13/05/2021 11:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يلتقي رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب
lebanon 24
13/05/2021 11:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل في حضور وزير الصناعة عماد حب الله، وفداً من أعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين الذي عرض له حاجات ومشاكل القطاع الصناعي في الظروف الراهنة
lebanon 24
13/05/2021 11:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:19 | 2021-05-13
04:08 | 2021-05-13
04:05 | 2021-05-13
02:46 | 2021-05-13
02:40 | 2021-05-13
01:23 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website