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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف خلية لحماس مسؤولة عن إطلاق القذائف المضادة للدروع شمالي قطاع غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
13-05-2021
|
04:19
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