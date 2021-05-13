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الجيش الإسرائيلي: قواتنا البرية جاهزة على حدود غزة وندرس المنطقة وسندخل في الوقت المناسب

Lebanon 24
13-05-2021 | 05:43
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