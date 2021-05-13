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وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر "بتعزيزات أمنية مكثفة" في البلدات والمدن المختلطة

Lebanon 24
13-05-2021 | 05:54
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