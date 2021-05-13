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وسائل إعلام إسرائيلية: السلطات تطلب من سكان محيط غزة البقاء في منازلهم بسبب مخاوف من "طائرات مسيرة مفخخة"

Lebanon 24
13-05-2021 | 08:53
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