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الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة يائير لابيد يقول إن نتنياهو قاد إسرائيل للفوضى

Lebanon 24
13-05-2021 | 09:21
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