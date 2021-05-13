أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: فرض حظر للتجوال في مدينة اللد من الساعة الخامسة عصرا حتى الثامنة صباحا (الجزيرة)

Lebanon 24
13-05-2021 | 10:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستدعي 7 آلاف جندي من قوات الاحتياط (الجزيرة)
lebanon 24
13/05/2021 21:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: 3 إصابات في استهداف الجيب العسكري الإسرائيلي في غلاف غزة (الجزيرة)
lebanon 24
13/05/2021 21:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو سيصل بعد قليل إلى اللد
lebanon 24
13/05/2021 21:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات في محيط معبر بيت حانون- إيريز شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
13/05/2021 21:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:25 | 2021-05-13
14:24 | 2021-05-13
14:23 | 2021-05-13
14:19 | 2021-05-13
14:10 | 2021-05-13
14:08 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website