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أخبار عاجلة
سرايا القدس: استهداف منصة القبة الحديدية في منطقة نير إسحاق في جنوب قطاع غزة بصواريخ مكثفة
Lebanon 24
13-05-2021
|
10:42
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