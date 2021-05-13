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الإعلام الإسرائيلي: الرئيس الإسرائيلي ريفلين يدخل إلى الملجأ في مدينة سديروت الآن

Lebanon 24
13-05-2021 | 11:38
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