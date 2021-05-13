أخبار عاجلة

الكاظمي يقيل قائد عمليات البصرة على خلفية اعتداء فصيل مسلح على قوة أمنية تابعة للاستخبارات العسكرية

Lebanon 24
13-05-2021 | 11:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الكاظمي يقيل قائد عمليات البصرة بعد اعتداء فصيل مسلح على قوة أمنية
lebanon 24
13/05/2021 21:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد العمليات البحرية في الجيش الأميركي: مددنا فترة انتشار بعض القطع العسكرية وحاملة طائرات بسبب إيران
lebanon 24
13/05/2021 21:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
‏الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا مع وزراء ومسؤولين وقيادات أمنية على خلفية حادث مستشفى في بغداد
lebanon 24
13/05/2021 21:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: الصواريخ التي سقطت في أربيل أطلقت من داخل حدود الإقليم وعلى المنظومة الأمنية في كردستان مراجعة الخرق الأمني
lebanon 24
13/05/2021 21:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:38 | 2021-05-13
14:37 | 2021-05-13
14:25 | 2021-05-13
14:24 | 2021-05-13
14:23 | 2021-05-13
14:19 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website