أخبار عاجلة

السفير الإسرائيلي لدى موسكو: روسيا تستطيع لعب دور الوسيط لتسوية الصراع مع الفلسطينيين

Lebanon 24
13-05-2021 | 11:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
السفير الإسرائيلي لدى موسكو: إسرائيل مستعدة للحوار المباشر مع الجانب الفلسطيني بعد وقف اطلاق النار (الميادين)
lebanon 24
13/05/2021 21:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: روسيا تبذل جهودا من أجل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
lebanon 24
13/05/2021 21:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية تستدعي السفيرة الإسرائيلية في القاهرة وتشدد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين
lebanon 24
13/05/2021 21:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: نائب السفير الأميركي أبلغ روسيا أن السفير سيعود إلى موسكو الأسبوع الجاري
lebanon 24
13/05/2021 21:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:38 | 2021-05-13
14:37 | 2021-05-13
14:25 | 2021-05-13
14:24 | 2021-05-13
14:23 | 2021-05-13
14:19 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website