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ماكرون في اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: لاستخدام كل وسائل نفوذه لإعادة الهدوء في أسرع وقت ممكن

Lebanon 24
13-05-2021 | 12:20
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