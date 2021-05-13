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مصادر دبلوماسية للجزيرة: واشنطن غير موافقة على عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن غدا لبحث التصعيد

Lebanon 24
13-05-2021 | 12:38
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