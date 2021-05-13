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البيت الأبيض: دول عربية يمكنها أن تلعب دورا في تهدئة العنف في القدس وغزة

Lebanon 24
13-05-2021 | 13:20
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