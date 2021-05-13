أخبار عاجلة

الكويت: نقف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
13-05-2021 | 13:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أمير قطر يؤكد في اتصال هاتفي مع الرئيس عباس وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني والاستعداد لأي دور لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
14/05/2021 00:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: نؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
lebanon 24
14/05/2021 00:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني يشدد على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمقدسات والعدوان على غزة
lebanon 24
14/05/2021 00:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.. تركيا تعلق
lebanon 24
14/05/2021 00:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:26 | 2021-05-13
17:22 | 2021-05-13
17:17 | 2021-05-13
17:15 | 2021-05-13
16:37 | 2021-05-13
16:35 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website