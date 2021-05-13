أخبار عاجلة

سماع دوي انفجارات في محيط بلدات شلومي ونهاريا في القطاع الغربي للحدود مع لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
13-05-2021 | 14:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات في محيط معبر بيت حانون- إيريز شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
14/05/2021 00:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي صور التقى قائد القطاع الغربي: الكيان الصهيوني ينتهك دائما السيادة اللبنانية
lebanon 24
14/05/2021 00:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء عن سماع دوي انفجارات في محيط قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في العراق (روسيا اليوم)
lebanon 24
14/05/2021 00:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
3 انفجارات قرب مطار أربيل الدولي وتصاعد أعمدة الدخان من محيط المطار (الجزيرة)
lebanon 24
14/05/2021 00:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:26 | 2021-05-13
17:22 | 2021-05-13
17:17 | 2021-05-13
17:15 | 2021-05-13
16:37 | 2021-05-13
16:35 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website