أخبار عاجلة

الجيش الاسرائيلي يقول أن موضوع اطلاق صواريخ من لبنان قيد الفحص

Lebanon 24
13-05-2021 | 14:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الجيش وخلافاً لكل المعلومات المتداولة لم يلق القبض على مطلقي الصواريخ من جنوب لبنان لكنه يتابع الوضع بدقة (الجديد)
lebanon 24
14/05/2021 00:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر كبير في بلدة لبنانية.. اطلاق نار كثيف والجيش يتدخل
lebanon 24
14/05/2021 00:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يتسلّم السودانيين الـ3 الذين دخلوا الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بعدما أعادهم العدو الاسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية عبر بوابة السياج في منطقة الجدار
lebanon 24
14/05/2021 00:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يعتقل 3 أشخاص عبر الحدود بين اسرائيل و لبنان
lebanon 24
14/05/2021 00:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:26 | 2021-05-13
17:22 | 2021-05-13
17:17 | 2021-05-13
17:15 | 2021-05-13
16:37 | 2021-05-13
16:35 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website