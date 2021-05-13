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الجيش وخلافاً لكل المعلومات المتداولة لم يلق القبض على مطلقي الصواريخ من جنوب لبنان لكنه يتابع الوضع بدقة (الجديد)

Lebanon 24
13-05-2021 | 15:06
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