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الناطق بإسم كتائب القسام أبو عبيدة : أي توغل بري إسرائيلي في قطاع غزة سيكون فرصة لزيادة عدد قتلى وأسرى الاحتلال

Lebanon 24
13-05-2021 | 15:19
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