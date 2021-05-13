أخبار عاجلة

وزارة الصحـة فـي غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلـى 103 بينهـم 27 طفلا و11 سيدة إضافـة إلـى 580 أصيبوا بجروح مختلفـة

Lebanon 24
13-05-2021 | 15:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 43 بينهم 13 طفلاً و3 نساء
lebanon 24
14/05/2021 00:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 20 بينهم 9 أطفال
lebanon 24
14/05/2021 00:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: 48 شهيدا بينهم 14 طفلا و3 نساء و304 إصابات بجروح مختلفة
lebanon 24
14/05/2021 00:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 87 قتيلا بينهم 18 طفلا و530 مصابا
lebanon 24
14/05/2021 00:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:31 | 2021-05-13
17:29 | 2021-05-13
17:26 | 2021-05-13
17:22 | 2021-05-13
17:17 | 2021-05-13
17:15 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website