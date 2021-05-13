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مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نقوم بالتواصل مع الجهات الفاعلة إقليميا لخفض التصعيد

Lebanon 24
13-05-2021 | 16:35
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