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نتنياهو‬⁩: الكلمة الأخيرة لم تقل بعد وهذه العملية ستستمر وفق الحاجة بغية استعادة الهدوء والأمان لإسرائيل

Lebanon 24
13-05-2021 | 19:06
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