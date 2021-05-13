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أخبار عاجلة
الأمين العام للأمم المتحدة: احتراما لروح العيد أدعو إلى التهدئة الفورية ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل
Lebanon 24
13-05-2021
|
19:55
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